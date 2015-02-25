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    ​В Испании наказан президент клуба

    Суд выявил растрату бюджетных средств клуба за прошлый сезон

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ На основе жалобы Профессиональной футбольной лиги Испании против президента клуба Ла Лиги "Эльче" будут применены жесткие санкции.

    Как отмечает Report со ссылкой на местные СМИ, суд выявил растрату бюджетных средств клуба за прошлый сезон.

    В связи с этим требуется, чтобы президент клуба Хосе Сепулкре Ковес прервал все свои отношения с клубом. Кроме этого, Ковес также оштрафован на 90 тыс. евро. Руководитель клуба заявил, что не согласен с решением суда и подаст протест. 

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