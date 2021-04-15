В Иране трансляцию матча прерывали более 100 раз из-за женщины-арбитра

Государственный телеканал Ирана более 100 раз намеренно прерывал прямую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" (1:3)

Государственный телеканал Ирана более 100 раз намеренно прерывал прямую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Как передает Report, это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Мэсси.

В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона "Тоттенхэма".

Иранская правозащитная организация сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.