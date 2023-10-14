О нас

В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона страны. Футболисту не будет вынесено никаких судебных решений.
Футбол
14 октября 2023 г. 00:46
В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона страны. Футболисту не будет вынесено никаких судебных решений.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении иранского посольства в соцсетях

"Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности. Стоит отметить, что Роналду приехал в Иран 18 и 19 сентября, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был тепло принят народом и властями. Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку", - сказано в заявлении иранского посольства в соцсетях.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году
Роналду почти в два раза обойдет Месси по доходам в 2023 году
13 октября 2023 г. 23:49
Джанни Де Бьязи: Показали хорошую игру
Джанни Де Бьязи: Показали хорошую игру
13 октября 2023 г. 23:01
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана победила в гостях Эстонию
ВидеоЕВРО-2024: Сборная Азербайджана победила в гостях Эстонию
13 октября 2023 г. 22:03
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с Эстонией
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет сегодня с Эстонией
13 октября 2023 г. 09:31
Турция на выезде обыграла Хорватию в рамках отбора на ЕВРО-2024
Турция на выезде обыграла Хорватию в рамках отбора на ЕВРО-2024
13 октября 2023 г. 00:46
Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру
Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру
12 октября 2023 г. 20:01
АФФА объявила принятые меры в связи с нарушениями на матче Нефтчи - Карабах
АФФА объявила принятые меры в связи с нарушениями на матче "Нефтчи" - "Карабах"
12 октября 2023 г. 15:49
Тренер сборной Казахстана: Мы знали, что сборная Азербайджана - сильная команда
Тренер сборной Казахстана: Мы знали, что сборная Азербайджана - сильная команда
12 октября 2023 г. 10:45
Молодежная сборная Азербайджан проведет сегодня очередной матч в рамках ЧЕ
Молодежная сборная Азербайджан проведет сегодня очередной матч в рамках ЧЕ
12 октября 2023 г. 09:31
Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая
Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая
12 октября 2023 г. 08:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi