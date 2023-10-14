В Иране опровергли информацию о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона страны. Футболисту не будет вынесено никаких судебных решений.

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о том, что нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона страны. Футболисту не будет вынесено никаких судебных решений.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении иранского посольства в соцсетях

"Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого международного спортсмена в Иране. Вызывает обеспокоенность то, что публикация таких необоснованных новостей может затмить преступления против человечности. Стоит отметить, что Роналду приехал в Иран 18 и 19 сентября, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был тепло принят народом и властями. Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку", - сказано в заявлении иранского посольства в соцсетях.