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В Индонезии вратарь скончался после столкновения с соперником

В Индонезии вратарь скончался после столкновения с соперником Вратарь индонезийского "Торнадо" Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником во время матча против "Ваганы" в Лиге 3.
Футбол
22 декабря 2021 г. 18:57
В Индонезии вратарь скончался после столкновения с соперником

Вратарь индонезийского "Торнадо" Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником во время матча против "Ваганы" в Лиге 3.

Как сообщает Report со ссылкой на sport.detik.com, во время встречи Рамси столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар ногой по голове. Потерявшего сознание игрока на носилках унесли с поля в карету скорой помощи.

20-летнего вратаря доставили в больницу с серьезной травмой головы и в срочном порядке прооперировали. Несмотря на усилия врачей, находившийся несколько дней в коме Рамси скончался.

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