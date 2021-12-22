В Индонезии вратарь скончался после столкновения с соперником

Вратарь индонезийского "Торнадо" Тауфик Рамси умер после столкновения с соперником во время матча против "Ваганы" в Лиге 3.
Как сообщает Report со ссылкой на sport.detik.com, во время встречи Рамси столкнулся с футболистом команды соперника и получил удар ногой по голове. Потерявшего сознание игрока на носилках унесли с поля в карету скорой помощи.
20-летнего вратаря доставили в больницу с серьезной травмой головы и в срочном порядке прооперировали. Несмотря на усилия врачей, находившийся несколько дней в коме Рамси скончался.
Baru nonton video insiden kiper Taufik Ramsyah. Sumpah ini pemain lawannya bisa lho untuk menghindar tapi malah hajar terus sampe nabrak kepalanya Almarhum sampai retak kepalanya.