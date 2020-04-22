Эссьен: В Индонезии ситуация с транспортом в 20 раз хуже, чем в Азербайджане

“Когда я говорил с друзьями о Баку, они даже не знали, где находится этот город".

Как сообщает Report, об этом в заявлении российскому телеканалу "Матч ТВ" ("Match TV") сказал футболист "Сабаиля" Майкл Эссьен.

По словам 38-летнего полузащитника, никто не уговаривал его ехать на чемпионат Азербайджана: "Когда мои родственники бывают у меня в Баку, здесь им очень нравится. Можно сказать, в Баку немного пробок".

Звездный футболист из Ганы сравнил Азербайджан с Индонезией: "Несколько лет я играл в Индонезии. Там ситуация с транспортом в 20 раз хуже. Азербайджанская кухня очень вкусная, но калорийная".

Напомним, что Майкл Эссьен с марта 2019 года выступает в "Сабаиле".