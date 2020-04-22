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Эссьен: В Индонезии ситуация с транспортом в 20 раз хуже, чем в Азербайджане

В Индонезии ситуация с транспортом в 20 раз хуже, чем в Азербайджане

“Когда я говорил с друзьями о Баку, они даже не знали, где находится этот город". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении российскому телеканалу "Матч ТВ" ("Match TV") сказал футболист "Сабаиля" Майкл Эссьен. 

По словам 38-летнего полузащитника, никто не уговаривал его ехать на чемпионат Азербайджана: "Когда мои родственники бывают у меня в Баку, здесь им очень нравится. Можно сказать, в Баку немного пробок". 

Звездный футболист из Ганы сравнил Азербайджан с Индонезией: "Несколько лет я играл в Индонезии. Там ситуация с транспортом в 20 раз хуже. Азербайджанская кухня очень вкусная, но калорийная". 

Напомним, что Майкл Эссьен с марта 2019 года выступает в "Сабаиле".

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