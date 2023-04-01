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В Индонезии из-за отмены чемпионата мира по футболу подожгли спорткомплексы

В Индонезии из-за отмены чемпионата мира по футболу подожгли спорткомплексы Неизвестные подожгли несколько зданий спорткомплексов и спортивных комитетов в индонезийском городе Паданг на фоне лишения страны права на проведение юношеского чемпионата мира ФИФА U-20.
Футбол
1 апреля 2023 г. 00:18
В Индонезии из-за отмены чемпионата мира по футболу подожгли спорткомплексы

Неизвестные подожгли несколько зданий спорткомплексов и спортивных комитетов в индонезийском городе Паданг на фоне лишения страны права на проведение юношеского чемпионата мира ФИФА U-20.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное информационное агентство ANTARA.

"Неизвестные подожгли несколько зданий спорткомплексов и здание спортивного секретариата Хаджи Агус Салим (GOR) в городе Паданг, провинция Западная Суматра, в результате чего погиб подросток", — говорится в сообщении агентства.

Глава пожарной службы Паданга Сутан Хендра сообщил, что погибшему было 16 лет. Обстоятельства его смерти выясняются. По словам Хендры, в общей сложности было сожжено пять зданий. Пожарным удалось остановить возгорание.

Напомним, что 29 марта Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля к соревнованиям.

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Версия на азербайджанском языке FIFA-nın qərarından sonra İndoneziyada bir neçə idman kompleksi yandırılıb

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