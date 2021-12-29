В Индии установили статую Криштиану Роналду

В индийском городе Калангут (штат Гоа) открыли статую одному из лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

В индийском городе Калангут (штат Гоа) открыли статую одному из лучших футболистов современности Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of India, стоимость памятника нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии составила около 15 тысяч евро. Вес монумента составляет 410 кг.

Министр штата Гоа Майкл Лобо разместил две фотографии статуи в своем Twitter и написал:

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили статую Криштиану Роналду в парке, чтобы вдохновить нашу молодежь поднимать футбол на новые высоты".

Как бывает в таких случая, не обошлось и без критики. Многие местные жители остались недовольны установкой статуи Роналду. Они убеждены, что властям следовало увековечить спортсмена из Индии.

Гоа был колонией Португалии, но перешел под юрисдикцию Индии 60 лет назад.