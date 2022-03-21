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В Индии рухнула трибуна на футбольном матче, 200 человек пострадали

В Индии рухнула трибуна на футбольном матче, 200 человек пострадали Временная трибуна обрушилась перед началом футбольного матча в индийском штате Керала, по меньшей мере, 200 человек получили травмы, из них пять — серьезной степени тяжести. Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителей
Футбол
21 марта 2022 г. 11:11
В Индии рухнула трибуна на футбольном матче, 200 человек пострадали

Временная трибуна обрушилась перед началом футбольного матча в индийском штате Керала, по меньшей мере, 200 человек получили травмы, из них пять — серьезной степени тяжести. Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителей правопорядка.

Помимо трибуны, обрушилась осветительная мачта. Болельщики побежали на поле, люди с противоположной трибуны бросились им на помощь.

Игра должна была состояться в городе Пунгод. Отмечается, что многие фанаты захотели посмотреть матч, так как футбол очень популярен в этом штате.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFutbol matçında faciə: Tribuna çöküb, 200-ə yaxın azarkeş xəsarət alıb

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