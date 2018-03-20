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    В игре сборной Азербайджана будет применяться система VAR

    Национальные ассоциации Азербайджана и Македонии дали положительный ответ на обращение TFF

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Македонии, который состоится 27 марта в Анталье, Турция, будет внедрена система VAR (video assistant referee).

    Как сообщает Report, в связи с этим Футбольная федерация Турции (TFF) обратилась к АФФА и Футбольной федерации Македонии.

    Обе национальные ассоциации дали положительный ответ на обращение TFF.

    Отметим, что матч на стадионе "Мардан" стартует в 20:00 по бакинскому времени.

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