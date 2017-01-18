В Иерусалиме почтили память жертв 20 Января

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В иерусалимской русской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 27-й годовщине "Чёрного января", организованное председателем городского отделения международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Александром Аграновским.

Как сообщили Report в пресс-службе "АзИз", А.Аграновский сказал, что эта дата является одной из самых мрачных страниц в истории Азербайджана.

"Где бы сейчас ни жили бакинцы, мы никогда не забудем ту трагическую январскую ночь с 19-го на 20-е, когда по улицам нашего спящего города шли танки, которых там не видели даже во время Второй мировой войны" - отметил А.Аграновский.

Траурное мероприятие посетил один из членов директората ассоциации "АзИз" Шауль Симан-Тов. Говоря о невинных жертвах той ночи он подчеркнул, что среди них были и бакинские евреи, которых азербайджанский народ помнит и чтит как мучеников, отдавших свои невинные души ради свободы и независимости Азербайджана.

По его словам, юная Вера Бесантина была насмерть сражена снайперской пулей, находясь у себя дома, врач скорой помощи Александр Мархевка был убит в тот момент, когда спасал жизнь смертельно раненого, а Ян Меерович стал жертвой танковой стрельбы в тот момент, когда по просьбе друга вёз его пожилую маму в аэропорт.