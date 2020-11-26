В ходе прощания с Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией

В Буэнос-Айресе проходит прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной

В Буэнос-Айресе проходит прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, тысячи болельщиков, пришедших на церемонию, образовали гигантскую очередь, и в некоторых её участках начались столкновения с полицией.

Опечаленные потерей кумира фанаты стали оттеснять ограждения, после чего правоохранители начали применять к ним силу.

Последний раз прощание во дворце Каса Росада проходило 10 лет назад, когда умер экс-президент Нестор Киршнер. Правительство не исключает, что прийти отдать дань памяти Марадоне могут около 1 млн человек.