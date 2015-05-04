В ходе матча Чемпионата Румынии возник инцидент

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В ходе матча 30-го тура Чемпионата Румынии между командами "Динамо" и "Стяуа" возник инцидент. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, брошенный болельщиками файер попал во вратаря команды гостей Гьедриуса Арлаускиса, в результате чего он был серьезно травмирован.

Инцидент произошел на 46-й минуте игры. Файер пролетел мимо уха вратаря с близкого расстояния и оглушил его. После этого судья отправил футболистов в раздевалку, и игра была прервана. Через 20 минут игра была возобновлена. Вратарь также вернулся на поле и продолжил игру.

Отметим, что матч между "Динамо" и "Стяуа" завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.