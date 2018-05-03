В ходе матча чемпионата Эфиопии тренер и игроки избили судью - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В ходе матча 22-го тура чемпионата Эфиопии, в котором встречались "Дефэнс Форс" и "Вельвало Адиграт", судья матча был избит главным тренером и футболистами команды гостей.

Как сообщает Report, при счете 1:1 судьи засчитали гол в ворота гостей.

После этого футболисты "Вельвало", не обращая внимания на празднования соперников, стали гнаться за судьей. Тот пытался убежать от них, но игроки догнали рефери. Он попытался отбиться с помощью углового флажка, но его повалили на беговую дорожку, окружающую поле. К избиению судьи присоединился тренер "Вельвало". В результате этого на поле вспыхнула массовая драка.

Отметим, что игра была остановлена, а тренер "Вельвало" был уволен.