О нас

В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола

В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола В Гяндже в преддверии III Игр СНГ состоится турнир среди ветеранов футбола.
Футбол
7 мая 2025 г. 14:06
В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола

В Гяндже в преддверии III Игр СНГ состоится турнир среди ветеранов футбола.

Об этом Report заявил председатель Союза ветеранов футбола Октай Абдуллаев.

По его словам, турнир пройдет в июне и соберет восемь команд.

"Уже подтверждено участие сборных Беларуси, Грузии и России. Ведутся переговоры о приглашении команды ветеранов Турции. Инициатором турнира выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. В организации мероприятия оказывает поддержку также новое руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана", - сказал он.

III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёль и Ханкенди.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarından əvvəl Gəncədə veteran futbolçular arasında turnir təşkil olunacaq

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi