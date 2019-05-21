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В Грузии арестованы 11 футболистов по подозрению в участии в договорных матчах - ФОТО

В Грузии арестованы футболистов по подозрению в участии в договорных м

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало восемь действующих футболистов и трех бывших игроков по подозрению в участи в договорных матчах.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Задержаны экс-футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч. и Ника Д., игрок «Чиатуры» Ираклий Х., футболисты «Гурия Ланчхути» Роберт И. и Ираклий Б., а также игроки «Вит Джорджии» Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Гх. и Нодар К.

По информации следствия, футболисты проигрывали матчи после получения денежных средств от организованной преступной группы. Игроки получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (более $ 34 тыс.). Им грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

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