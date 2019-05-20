В Грузии за подкуп участников спортивных соревнований арестованы 11 футболистов

Служба госбезопасности Грузии задержала 11 футболистов за подкуп участников спортивных соревнований и по факту договорных матчей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, восемь из них нынешние, а трое - бывшие футболисты.

Бывшие футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч., Ника Д., футболист футбольного клуба "Чиатура" Ираклий Х., футболисты футбольного клуба "Ланчхути Гурия" Робер И. и Ираклий Б., футболисты клуба "Вит Джорджиа" Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Г., Нодар К. задержаны.

Отмечается, что следствием установлено, что члены организованной преступной группировки связывались с футболистами футбольных клубов и взамен на определенную сумму согласовывали с ними заранее спланированные результаты матчей с оппонентами.

Как заявили в министерстве, за "проданные игры" члены группировки и футболисты в сумме получили 93,5 тысячи лари (более 34 тысяч долларов). Задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.