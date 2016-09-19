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    В Греции вратаря избили и выгнали из клуба за пропущенный гол

    Президент клуба влепил пощечину аргентинскому голкиперу за допущенную ошибку

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ После матча Супер Лиги Греции по футболу произошел необычный случай. 

    Как сообщает Report, после гола в результате грубой ошибки вратаря АЕЛ Матиаса Дегра президент клуба влепил ему пощечину и выгнал из клуба. 

    В матче с "Ираклис" АЕЛ лидировал со счетом 2:1, но упустил победу из-за ошибки Дегра. По дороге в раздевалку президент клуба выразил претензии 33-летнему аргентинскому голкиперу, после чего схватился за его горло и вдарил пощечину. 

    Согласно заявлению АЕЛ, Матиас Дегра умышленно пропустил гол и поэтому выгнан из клуба. Вратарь отметил, что он находится в шоке от происходящего: "Когда президент клуба подошел ко мне, я подумал, что он будет утешать меня. Однако он поступил иначе". 

    Отметим, что Матиас Дегра выступает в АЕЛ с июня 2015 года.

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