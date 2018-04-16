В главного тренера-армянина бросили живого петуха - ВИДЕО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В главного тренера российского футбольного клуба "Луч-Энергия" Александра Григоряна во время матча бросили живого петуха.

Как сообщает Report, инцидент произошел в ходе игры 33-го тура первенства ФНЛ "Факел" – "Луч-Энергия".

Стало известно, что оскорбившим тренера армянского происхождения является один из болельщиков приморской команды.

Зачинщик беспорядков был арестован и сопровожден в отделение полиции. А.Григорян по ходу матча почувствовал себя плохо и не пришел на пресс-конференцию.

Отметим, что состоявшаяся в Воронеже игра окончилась победой "Факела" - 3:1. В составе хозяев поля до зимнего перерыва играл азербайджанский полузащитник Самир Масимов. Однако в феврале он был выставлен на трансфер.