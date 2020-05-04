В германском футболе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Германская футбольная лига (DFL) обнародовала результаты тестов на коронавирус в клубах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, после теста, проведенного среди 1 724 человек в основном составе и во II Бундеслиге, было выявлено 10 случаев заражения вирусом.

Наряду с футболистами, тест прошли другие сотрудники клубов.

Отмечается, что на этой неделе состоится второй этап сдачи анализов, и результаты будут обнародованы позже. В случае не выявления новых случаев заражения инфекцией, командам разрешат начать тренировки в групповой форме.

Затем игроки смогут свободно проходить тест. А после восстановления тренировок, игроки будут дважды в неделю сдавать анализы.

Напомним, что ранее в Германии симптомы вируса были обнаружены у футболистов некоторых клубов.