В Германии запретили номер 44 на новой форме сборной

Компания Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии номер 44.
Как сообщает Report, об этом Bild сказал представитель Adidas Оливер Брюгген.
"Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах", - сказал Брюгген.
В футбольном союзе страны объявили, что ни один игрок сборной Германии не будет носить номер 44, поскольку на чемпионате Европы все игроки сборной носят номера от 1 до 23.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание, что из-за дизайна изображение этого числа на футболке похоже на нацистскую символику SS.