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В Габале завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана

В Габале завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится X тур.
Футбол
22 октября 2023 г. 09:00
В Габале завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится X тур.

Как передает Report, в заключительном матче "Габала" примет "Араз-Нахчыван".

Поединок на стадионе города Габала начнется в 16:30.

16:30. "Габала" – " Араз-Нахчыван”

Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Вусал Мамедов, Али Алиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Азер Аскеров.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" и "Карабах" сыграли вничью (2:2), "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:4, "Зиря с "Кяпязом" разошлись с миром - 0:0, а "Сабах" победил "Сумгайыт" - 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında X tura Qəbələdə yekun vurulacaq

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