В Габале завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершится X тур.
Как передает Report, в заключительном матче "Габала" примет "Араз-Нахчыван".
Поединок на стадионе города Габала начнется в 16:30.
16:30. "Габала" – " Араз-Нахчыван”
Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Вусал Мамедов, Али Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Азер Аскеров.
Напомним, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" и "Карабах" сыграли вничью (2:2), "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:4, "Зиря с "Кяпязом" разошлись с миром - 0:0, а "Сабах" победил "Сумгайыт" - 3:1.