В футбольной Суперлиге осталось две команды

Туринский "Ювентус" принял решение прекратить участие в создании европейской Суперлиги, которая по задумке должна была стать полноценной заменой Лиге чемпионов.

Туринский "Ювентус" принял решение прекратить участие в создании европейской Суперлиги, которая по задумке должна была стать полноценной заменой Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже направило письмам двум оставшимся клубам, которые продолжают попытки создать альтернативный турнир - мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне".

Ожидается, что решение бюрократических вопросов займет у "бьянконери" несколько недель, однако это никак не повлияет на конечный результат.

Напомним, что "Ювентус" входил в число 12 клубов, которые в апреле 2021 года объявили о создании европейской Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступали резко против данной инициативы, пообещав дисквалифицировать организаторов соревнования, из-за чего большая часть команд объявила об отказе участия в турнире еще по истечении первого месяца.