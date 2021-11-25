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В футболе перерывы между таймами могут увеличить с 15 до 25 минут

В футболе перерывы между таймами могут увеличить с 15 до 25 минут На ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций рассмотрят вопрос об увеличении длительности перерывов.
Футбол
25 ноября 2021 г. 02:51
В футболе перерывы между таймами могут увеличить с 15 до 25 минут

На ближайшем заседании Международного совета футбольных ассоциаций рассмотрят вопрос об увеличении длительности перерывов.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Члены организации обсудят возможность увеличения длительности перерывов с 15 до 25 минут. Идею предложила Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ). Обсуждение этого вопроса состоится 25 ноября. Южноамериканская федерация хочет сделать футбол более ярким, красочным и привлекающим зрителя видом спорта. По мнению руководства организации, увеличение длительности перерыва и создание развлекательной программы между таймами обогатят организаторов футбольных мероприятий.

Напомним, в 2009 году была предпринята попытка увеличить продолжительность перерывов до 20 минут, но она стала неудачной. Тогда ее поддержал ФИФА, но болельщики выступили резко против изменений.

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