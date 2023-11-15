В футболе могут ввести 10-минутные удаления за несогласие с решениями судей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений для игроков за несогласие с решениями арбитров.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений для игроков за несогласие с решениями арбитров.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, это правило может начать тестироваться в профессиональных лигах и будет применяться к игрокам, которые высказывают свое несогласие с действиями арбитра. Сообщается, что IFAB планирует воспользоваться опытом регби, где только капитан команды может разговаривать с судьей матча в случае несогласия с его решением.

Мера по удалению игрока на 10 минут в случае споров с судьей применяется в юношеских лигах Англии. В чемпионате страны среди взрослых команд игроки могут получить предупреждение, если рядом с арбитром после свистка находятся два или более человек.