В футбольном клубе "Кяпяз" произошло новое назначение

22 сентября, 2016 17:29

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Гянджинский футбольный клуб "Кяпяз" назначен новый исполнительный директор. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, по решению Наблюдательного совета клуба на данную должность назначен Джабир Ибрагимов. Он сменит уволенного по собственному желанию Мехмана Аллахвердиева. Отметим, что М.Аллахвердиев решил покинуть должность исполнительный директор по состоянию здоровья. "Кяпяз" выразил М.Аллахвердиеву признательность за работу в клубе.