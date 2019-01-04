Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Кешля" произошло новое назначение.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, завершивший прошлым летом футбольную карьеру Рашад Садыгов впредь будет в основной команде помощником главного тренера Тарлана Ахмедова.

Что касается тренера по физической подготовке Александра Краклича, он покинул клуб "Кешля".

Отмечается о продолжении сербским специалистом карьеры в Китае.

Напомним, что в прошлом сезоне Рашад Садыгов выступал как футболист под руководством Тарлана Ахмедова, занимавшего пост главного тренера в "Нефтчи".

За свою футбольную карьеру выступал в клубах "Шафа", "Карабах", ЦСКА, "Хазар-Лянкяран" и "Габала".