Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Кешля" произошло новое назначение.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, завершивший прошлым летом футбольную карьеру Рашад Садыгов впредь будет в основной команде помощником главного тренера Тарлана Ахмедова.
Что касается тренера по физической подготовке Александра Краклича, он покинул клуб "Кешля".
Отмечается о продолжении сербским специалистом карьеры в Китае.
Напомним, что в прошлом сезоне Рашад Садыгов выступал как футболист под руководством Тарлана Ахмедова, занимавшего пост главного тренера в "Нефтчи".
За свою футбольную карьеру выступал в клубах "Шафа", "Карабах", ЦСКА, "Хазар-Лянкяран" и "Габала".
Şamo QuliyevАвтор новости