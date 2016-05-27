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    ​В Финляндии за беспорядки задержаны 11 футбольных фанатов

    Столкновения фанатов происходили до матча между командами HIFK и HJK и после него

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Футбольные фанаты клубов ХИФК (HIFK) и ХИК (HJK) устроили беспорядки в районе Олимпийского стадиона в Хельсинки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции Хельсинки.

    Столкновения фанатов происходили до матча между командами и после него.

    Полиция, чтобы утихомирить болельщиков, была вынуждена применить перцовый газ.

    Стражи порядка также задержали 11 человек, в том числе, некоторых - уже во время игры.

    Отмечается, что матч закончился со счетом 2:1 в пользу ХИК.

    Сейчас ситуация в столице Финляндии нормализовалась.

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