​В Финляндии за беспорядки задержаны 11 футбольных фанатов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Футбольные фанаты клубов ХИФК (HIFK) и ХИК (HJK) устроили беспорядки в районе Олимпийского стадиона в Хельсинки.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции Хельсинки.
Столкновения фанатов происходили до матча между командами и после него.
Полиция, чтобы утихомирить болельщиков, была вынуждена применить перцовый газ.
Стражи порядка также задержали 11 человек, в том числе, некоторых - уже во время игры.
Отмечается, что матч закончился со счетом 2:1 в пользу ХИК.
Сейчас ситуация в столице Финляндии нормализовалась.
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