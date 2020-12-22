В финале чемпионата Бразилии произошла массовая драка

Массовая драка футболистов произошла в финале чемпионата Бразилии среди игроков не старше 17 лет.
Как сообщает Report, соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
В финальном матче между "Флуминенсе" и "Атлетику Паранаэнсе" в конце второго тайма завязалась потасовка после конфликта Жоау Нету ("Флуминенсе") и Атаиде ("Атлетику Паранаэнсе").
Другие члены команды и те, кто сидел на скамейке запасных, также присоединились к инциденту.
Ответственным представителям и сотрудникам клубов пришлось разнимать футболистов.
По итогам встречи "Флуминенсе" победил "Атлетику Паранаэнсе" со счетом 2:1.
PUTA QUE PARIU VOADORA NA CARA— Brendo (@BreHenrique_)
pic.twitter.com/hcZrd2GuFj December 21, 2020