Александр Самедов: Нас ждет в Баку грандиозное мероприятие и игра

"Предстоящий в Баку финал Лиги Европы является очень важным событием в мире спорта. Я очень рад, что являюсь участником представляющего международное значение спортивного праздника и послом финального матча".

Об этом после презентации кубка в российской столице московскому бюро Report сказал посол предстоящего в Баку финального матча Лиги Европы Александр Самедов.

Ныне выступающий в "Крыльях Советов" бывший футболист российской сборной назвал финальный матч очень большим событием для Азербайджана. 35-летний полузащитник выразил уверенность в том, что предстоящая встреча будет грандиозной: "Нас ждет в Баку грандиозное мероприятие и игра. Хотелось бы отметить, что данный матч является большим событием как для Баку, так и всего Азербайджана с точки зрения развития азербайджанского футбола и признания этого вида спорта болельщиками".

Отметим, что предстоящий 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальный матч начнется в 23:00.

Игбал Рустамов