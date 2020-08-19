О нас
Report Georgia

В ФИФА закрыли расследование против Инфантино

В ФИФА закрыли расследование против Инфантино Следственная палата этического комитета Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла расследование против президента организации Джанни Инфантино
Футбол
19 августа 2020 г. 23:39
В ФИФА закрыли расследование против Инфантино

Следственная палата этического комитета Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла расследование против президента организации Джанни Инфантино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Надзорная комиссия прокуратуры, а впоследствии и федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

"21 июня в комитет по этике было подана жалоба на президента ФИФА. Председатель следственной палаты начал расследование. Все материалы были должным образом изучены председателем в рамках расследования. После изучения документации и показаний было принято решение закрыть дела из-за отсутствия доказательств в отношении любого предполагаемого нарушения кодекса этики ФИФА", - говорится в сообщении.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FIFA Canni İnfantino ilə bağlı araşdırmanı başa çatdırdı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

23:39
В ФИФА закрыли расследование против Инфантино Футбол
23:21
Бывший футболист "Карабаха" открыл академию в США Футбол
22:37
Матч Лиги Чемпионов отложен из-за коронавируса Футбол
22:13
ФотоСкончался заслуженный тренер Азербайджана Индивидуальные
22:07
Партия ReAl обратилась в Минюст для регистрации Внутренняя политика
21:54
Самозванец в полицейской форме обманул женщину на 75 тыс. 500 манатов Происшествия
21:41
Рыночная капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов ИКТ
21:09
Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+ Энергетика
21:01
США и Китай планируют на днях возобновить консультации по торговой сделке Бизнес
21:00
Джейхун Байрамов встретился с послом Китая Внешняя политика
20:54
Генсек ООН и госсекретарь США проведут встречу по Ирану Другие страны
20:45
Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси Другие страны
20:40
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов Искусство
20:26
Джанни Де Бьязи следил за тренировкой клубов "Зиря" и "Кешля" Футбол
20:10
В Азербайджане удалось расторгнуть помолвку девочки-подростка Происшествия
Вся новостная лента