В ФИФА закрыли расследование против Инфантино

Следственная палата этического комитета Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла расследование против президента организации Джанни Инфантино

Следственная палата этического комитета Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла расследование против президента организации Джанни Инфантино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Надзорная комиссия прокуратуры, а впоследствии и федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

"21 июня в комитет по этике было подана жалоба на президента ФИФА. Председатель следственной палаты начал расследование. Все материалы были должным образом изучены председателем в рамках расследования. После изучения документации и показаний было принято решение закрыть дела из-за отсутствия доказательств в отношении любого предполагаемого нарушения кодекса этики ФИФА", - говорится в сообщении.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.