В FIFA раскрыли, сколько клубы потратили в зимнее трансферное окно

Расходы футбольных клубов в зимнее трансферное окно достигли $1,46 млрд.

Расходы футбольных клубов в зимнее трансферное окно достигли $1,46 млрд.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

В финансовом отчете за январь говорится, что это второй по величине показатель за все январские периоды. Количество трансферов, совершенных клубами за январь 2024 года, составило примерно 4,7 тыс. и увеличилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Французские клубы потратили большего всего средств на игроков. Нынешняя сумма ($291,9 млн) вдвое превышает показатель прошлого года.

Расходы английских клубов за год сократились почти на 80%.