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В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре

В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре во время мероприятия в аэропорту Хамад.
Футбол
15 июня 2022 г. 18:25
В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре во время мероприятия в аэропорту Хамад.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник как футбольных болельщиков Катара, так и всего арабского мира. Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Отметим, что Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFIFA DÇ-2022-nin posterini təqdim edib

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