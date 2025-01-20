В Федерацию баскетбола Азербайджана поступили жалобы на судей от четырех клубов

Жалобы на решения судей, вынесенные во время игр XI тура Азербайджанской баскетбольной лиги, поступили от четырех клубов.
Об этом Report сообщил председатель Судейского комитета Алекбер Гасанов.
По его словам, в федерацию с различными претензиями обратились "Сабах", "Нефтчи", "Сумгайыт" и "Нахчыван".
"Одни пожаловались на несправедливое отстранение игрока, другие - на ошибочное решение в каком-то эпизоде. В связи с жалобами матчи были пересмотрены, подтверждено, что судейские решения были верными. Например, главному тренеру "Сабаха" Римасу Куртинайтису были назначены два технических фола. Все решения по матчу "Нахчывана" и "Нефтчи" также правильные", - сказал он.
Председатель напомнил, что на прошлой неделе прошло 9 игр в рамках чемпионата, в том числе и те, которые были ранее отложены: "У нас 11 судей. Некоторые из них работали четыре дня подряд, что повлияло на результативность. Несмотря на это, серьезных ошибок в процессе судейства не зафиксировано".