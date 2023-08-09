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В федерации футбола Нахчывана произошли новые назначения

В федерации футбола Нахчывана произошли новые назначения В Федерации футбола Нахчывана (NFF) произошли новые назначения.
Футбол
9 августа 2023 г. 20:23
В федерации футбола Нахчывана произошли новые назначения

В Федерации футбола Нахчывана (NFF) произошли новые назначения.

Как сообщает Report, утверждены члены правления и контрольно-ревизионной комиссии федерации.

Представитель Министерства молодежи и спорта Талех Ибрагимов, руководитель аппарата Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики Вусал Мамедов, представитель Министерства образования Эльхан Бабаев, представитель Совета профсоюзов Ровнаг Халилов и представитель NFF Сакит Рзаев избраны членами правления, а представители Совета профсоюзов Тюркал Ибрагимов, Имран Кяляшов и Джейхун Мамедов - членами контрольно-ревизионной комиссии.

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