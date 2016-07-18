В Европе определены футболисты - кандидаты на звание футболиста сезона

18 июля, 2016 14:35

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Определен краткий список кандидатов на звание лучшего футболиста Европы сезона 2015-2016. Как сообщает Report, УЕФА выбрала 10 футболистов из 37. Гарет Бейл ("Реал Мадрид" и Уэльс) Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" и Италия) Антуан Гризманн ("Атлетико" и Франция) Тони Кроос ("Реал Мадрид" и Германия) Лионель Месси ("Барселона" и Аргентина) Томас Мюллерr ("Бавария" и Германия) Мануэль Нойер ("Бавария" и Германия) Пепе ("Реал Мадрид" и Португалия) Криштиану Роналду ("Реал Мадрид" и Португалия) Луис Суарес ("Барселона" и Уругвай) Отметим, что имя победителя будет обнародовано 25 августа.