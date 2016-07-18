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    В Европе определены футболисты - кандидаты на звание футболиста сезона

    Имя победителя будет обнародовано 25 августа

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Определен краткий список кандидатов на звание лучшего футболиста Европы сезона 2015-2016.

    Как сообщает Report, УЕФА выбрала 10 футболистов из 37. 

    Гарет Бейл ("Реал Мадрид" и Уэльс)

    Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" и Италия)

    Антуан Гризманн ("Атлетико" и Франция)

    Тони Кроос ("Реал Мадрид" и Германия)

    Лионель Месси ("Барселона" и Аргентина)

    Томас Мюллерr ("Бавария" и Германия)

    Мануэль Нойер ("Бавария" и Германия)

    Пепе ("Реал Мадрид" и Португалия)

    Криштиану Роналду ("Реал Мадрид" и Португалия)

    Луис Суарес ("Барселона" и Уругвай)

    Отметим, что имя победителя будет обнародовано 25 августа. 

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