В Европе определены футболисты - кандидаты на звание футболиста сезона

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Определен краткий список кандидатов на звание лучшего футболиста Европы сезона 2015-2016.
Как сообщает Report, УЕФА выбрала 10 футболистов из 37.
Гарет Бейл ("Реал Мадрид" и Уэльс)
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" и Италия)
Антуан Гризманн ("Атлетико" и Франция)
Тони Кроос ("Реал Мадрид" и Германия)
Лионель Месси ("Барселона" и Аргентина)
Томас Мюллерr ("Бавария" и Германия)
Мануэль Нойер ("Бавария" и Германия)
Пепе ("Реал Мадрид" и Португалия)
Криштиану Роналду ("Реал Мадрид" и Португалия)
Луис Суарес ("Барселона" и Уругвай)
Отметим, что имя победителя будет обнародовано 25 августа.
Sport DepartmentАвтор новости
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