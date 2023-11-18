В Ереване задержаны 32 болельщика сборной Уэльса

Футбольные болельщики Уэльса возмущены арестом 32 человек в Армении.

Футбольные болельщики Уэльса возмущены арестом 32 человек в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, порядка 1 200 болельщиков собрались в столице Ереване на субботний матч Армения-Уэльс в рамках отбора ЧЕ-2024. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) подтвердила, что 32 болельщика были арестованы.

Фанаты заявили ВВС, что они были задержаны после хорошо проведенного в барах времени и им не было предъявлено обвинение, а в полиции с ними обошлись грубо и издевательски.

Как сообщил агентству "Новости-Армения" замначальника отдела по связям с общественностью МВД Эдгар Джаноян, 16 иностранцев были задержаны за хулиганство и переданы в следственный отдел с соответствующими документами.

"Еще 16 фанатов были задержаны за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, затем отпущены", - сказал Джаноян.

Матч Армения-Уэльс состоялся в Ереване в субботу и закончился ничьей - 1:1.