В Египте впервые с 2012 года болельщиков пустят на стадион

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Египетские болельщики впервые с 2012 года смогут посещать футбольные матчи.

Как передает Report со ссылкой на bbc, с таким заявлением во вторник выступил министр молодежи и спорта страны Ашраф Собхи.

Запрет ввели в феврале 2012 года после трагического инцидента на стадионе в Порт-Саиде, когда после матча между местным клубом "Аль-Масри" и столичным "Аль-Ахли" на трибунах произошла драка и давка, в которой погибли более 70 болельщиков.

Запрет официально будет отменен первого сентября, однако на первом этапе на стадион будут пускать не более пяти тысяч человек. Министр спорта заявил, что это решение было принято после обсуждения этой идеи с министерствами, руководством Футбольной ассоциации Египта и представителями команд.