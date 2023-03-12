В Египте ограбили дом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха

Дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире был ограблен.

Дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире был ограблен.

Как передает Report со ссылкой на Goal.com , о случившемся сообщил племянник футболиста. Он проходил мимо дома и увидел, что окна распахнуты. В доме был беспорядок, по предварительной информации, было украдено несколько электроприборов. Было ли похищено что-то еще, не уточняется.

Полиция ведет расследование, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.

На этой неделе Салах установил рекорд, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он обошел достижение Робби Фаулера, забив свои 128-й и 129-й мячи за "красных" в ворота "Манчестер Юнайтед" - этот матч "мерсисайдцы" выиграли с разгромным счетом 7:0. При этом уже в следующей игре в АПЛ "Ливерпуль" уступил аутсайдеру первенства "Борнмуту" 0:1.

Уже в ближайшую среду, 15 марта, "Ливерпуль" проведет в Мадриде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первая игра этих команд, проходившая в Англии, закончилась победой мадридцев со счетом 5:2.