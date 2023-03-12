О нас

В Египте ограбили дом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха

В Египте ограбили дом нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха Дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире был ограблен.
Футбол
12 марта 2023 г. 20:00
В Египте ограбили дом нападающего Ливерпуля Мохамеда Салаха

Дом нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в Каире был ограблен.

Как передает Report со ссылкой на Goal.com, о случившемся сообщил племянник футболиста. Он проходил мимо дома и увидел, что окна распахнуты. В доме был беспорядок, по предварительной информации, было украдено несколько электроприборов. Было ли похищено что-то еще, не уточняется.

Полиция ведет расследование, сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.

На этой неделе Салах установил рекорд, став лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он обошел достижение Робби Фаулера, забив свои 128-й и 129-й мячи за "красных" в ворота "Манчестер Юнайтед" - этот матч "мерсисайдцы" выиграли с разгромным счетом 7:0. При этом уже в следующей игре в АПЛ "Ливерпуль" уступил аутсайдеру первенства "Борнмуту" 0:1.

Уже в ближайшую среду, 15 марта, "Ливерпуль" проведет в Мадриде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первая игра этих команд, проходившая в Англии, закончилась победой мадридцев со счетом 5:2.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01
Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 13:40
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
11 марта 2023 г. 11:07
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
10 марта 2023 г. 12:15
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023
Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"
10 марта 2023 г. 11:21
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi