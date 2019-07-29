В доме футболиста "Арсенала" найден труп вора

В доме полузащитника лондонского "Арсенала" и сборной Египта Мохамеда Эль-Нени был обнаружен труп человека.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, полиция пришла к выводу, что умерший мужчина - грабитель, который пробрался в дом с целью украсть электрические кабели. Отец 27-летнего игрока Насер Эль-Нени первым застал тело человека.

Отметим, что футболист находится в расположении "Арсенала" с 2016 года. В сезоне 2018/2019 в финале Лиги Европы в Баку лондонцы проиграли другому лондонском клубу "Челси" со счетом 1:4.