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    В дагестанском "Анжи" сменился владелец

    Владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Российский клуб "Анжи" перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб. 

    В сообщении говорится, что по условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств. 

    Отметим, что Сулейман Керимов руководил клубом с января 2011 года. Он увеличил бюджет клуба. Ему удалось осуществить трансфер Самуэля Это, Роберто Карлоса, Кристиана Самба, Юрия Жиркова, Александра Кокорина и других известных футболистов. 

    После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги "Анжи" с 20 очками занимает 11-е место в таблице.

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