В дагестанском "Анжи" сменился владелец

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Российский клуб "Анжи" перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб.

В сообщении говорится, что по условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств.

Отметим, что Сулейман Керимов руководил клубом с января 2011 года. Он увеличил бюджет клуба. Ему удалось осуществить трансфер Самуэля Это, Роберто Карлоса, Кристиана Самба, Юрия Жиркова, Александра Кокорина и других известных футболистов.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги "Анжи" с 20 очками занимает 11-е место в таблице.