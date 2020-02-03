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В Дагестане произошла массовая драка во время футбольного матча - ВИДЕО

В Дагестане произошла массовая драка во время футбольного матча

Во время матча любительской лиги Дагестана между командами "Хуштада" и "Тындырбек" произошло массовое побоище.

Как сообщает Report, в одном из эпизодов футболист "Тындырбека" отобрал мяч у оппонента, который разозлился и что-то сказал сопернику. После этого футболисты начали выяснять отношения и к ним сбежались партнеры по команде, после чего на поле произошла драка.

Чтобы прекратить конфликт на поле были вынуждены выбежать охранники и сотрудники стадиона. Через некоторое время драку прекратили, а наиболее отличившиеся получили карточки.

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