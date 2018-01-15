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    В чемпионате Франции арбитр ударил игрока и удалил его

    Парижане одержали минимальную победу над “Нантом” в матче Лиги 1.

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции “Нант” — “ПСЖ” Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку.

    Как передает Report, об этом сообщает Globo.

    Инцидент произошел в концовке встречи. На 90-й минуте во время атаки парижан защитник «Нанта» Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья незамедлительно ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй в матче. Помимо этого главный арбитр встречи назначил штрафной удар в пользу “ПСЖ”.

    Ранее сообщалось, что парижане одержали минимальную победу над “Нантом” в матче Лиги 1.

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