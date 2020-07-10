В чемпионате Беларуси новый случай COVID-19

Защитник белорусского "Гомеля" Руслан Юденков заразился коронавирусом.

Защитник белорусского "Гомеля" Руслан Юденков заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает football.by.

Футболист, у которого был диагностирован COVID-19, не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против "Ошмян" - БГУФК (1:1). Под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды.

Следует отметить, что чемпионат Беларуси был единственным в Европе, который не был остановлен во время пандемии.

Беларусь находится на 26-м месте в мире по числу заболевших коронавирусом. На сегодняшний день заболели 63 270 человек, выздоровели 50 669, умерли 418.