В чемпионате Азербайджана зарегистрирован рекорд последних 19 лет

В завершившемся футбольном сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2022/2023 было забито 475 мячей.

В завершившемся футбольном сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2022/2023 было забито 475 мячей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, средняя результативность в чемпионате из 180 игр равна 2,64, что является рекордом за последние 19 лет.

С сезона 2004/2005 подобной результативности зафиксировано не было.

Еще более высокий показатель пришелся на сезон 2003/2004, в котором в ходе 167 игр было забито 485 голов и средний показатель был равен 2,90.

В сезоне 2021/2022 в ходе 112 игры было забито 295 голов, а результативность составила 2,60.