О нас

В чемпионате Азербайджана зарегистрирован рекорд последних 19 лет

В чемпионате Азербайджана зарегистрирован рекорд последних 19 лет В завершившемся футбольном сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2022/2023 было забито 475 мячей.
Футбол
29 мая 2023 г. 10:32
В чемпионате Азербайджана зарегистрирован рекорд последних 19 лет

В завершившемся футбольном сезоне Премьер-лиги Азербайджана 2022/2023 было забито 475 мячей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, средняя результативность в чемпионате из 180 игр равна 2,64, что является рекордом за последние 19 лет.

С сезона 2004/2005 подобной результативности зафиксировано не было.

Еще более высокий показатель пришелся на сезон 2003/2004, в котором в ходе 167 игр было забито 485 голов и средний показатель был равен 2,90.

В сезоне 2021/2022 в ходе 112 игры было забито 295 голов, а результативность составила 2,60.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionatında son 19 ilin rekordu qeydə alınıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi