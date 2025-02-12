В чемпионате Азербайджана зафиксирован рекорд века

10:42

Футбольный клуб "Карабах" установил рекорд XXI века в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает "Report" со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, представитель Агдама добился этого в XXII туре Премьер-лиги Азербайджана, в которой одержал победу над "Сабаилом" со счетом 5:0.

Все голы в матче были забиты за 15 минут до завершения игры.

Тем самым команда под руководством Гурбана Гурбанова установила рекорд XXI века в истории чемпионатов страны. "Карабах" стал командой, которая позже всех открыла счет в матче, где забито 5 и более голов. Представитель Агдама открыл счет в матче на 76-й минуте.

До сих пор рекорд века принадлежал Габале. В сезоне 2021/2022 габалинский клуб выиграл у "Сабаила" ​​со счетом 5:0, открыв счет на 65-й минуте.