О нас

В чемпионате Азербайджана зафиксирован рекорд века

В чемпионате Азербайджана зафиксирован рекорд века 10:42
Футбол
12 февраля 2025 г. 11:24
В чемпионате Азербайджана зафиксирован рекорд века

Футбольный клуб "Карабах" установил рекорд XXI века в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает "Report" со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, представитель Агдама добился этого в XXII туре Премьер-лиги Азербайджана, в которой одержал победу над "Сабаилом" со счетом 5:0.

Все голы в матче были забиты за 15 минут до завершения игры.

Тем самым команда под руководством Гурбана Гурбанова установила рекорд XXI века в истории чемпионатов страны. "Карабах" стал командой, которая позже всех открыла счет в матче, где забито 5 и более голов. Представитель Агдама открыл счет в матче на 76-й минуте.

До сих пор рекорд века принадлежал Габале. В сезоне 2021/2022 габалинский клуб выиграл у "Сабаила" ​​со счетом 5:0, открыв счет на 65-й минуте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionatında əsrin rekordu qeydə alınıb

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi