В чемпионате Азербайджана по футболу повторен рекорд 11-летней давности

09:24 За последние 11 сезонов в чемпионатах Азербайджана зафиксирован рекорд.

В XXXII туре Премьер-Лиги Азербайджана по футболу повторен рекорд 11-летней давности.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, 4 матча тура завершились вничью.

Встречи "Туран Товуз" – "Шамахы", "Сабаил" – "Араз-Нахчыван" и "Сабах" – "Карабах" завершились со счетом 1:1, а матч "Сумгайыт" – "Нефтчи" - 2:2. Только в матче "Кяпяз" – "Зиря" (0:1) определился победитель.

В последний раз 4 ничьи в одном туре было зафиксировано в чемпионате Азербайджана в сезоне 2013/2014.

23 февраля 2014 года в четырех из пяти матчей тура победитель не был выявлен: встречи "Карабах" – "Симург" и "Габала" – "Раван" завершились нулевой ничьей, "Интер" – "Баку" сыграли 1:1, а AZAL – "Хазар Лянкяран" – 2:2. "Сумгайыт" же победил "Нефтчи" со счетом 2:0.