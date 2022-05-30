В «Челси» подтвердили официальную смену владельца клуба

Футбольный клуб «Челси» 30 мая опубликовал сообщение, в котором подтверждает смена владельца команды.

Футбольный клуб «Челси» 30 мая опубликовал сообщение, в котором подтверждает смена владельца команды.

Как передает Report, новость опубликована на официальном сайте.

«Роман Абрамович завершил продажу футбольного клуба «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Боэли и инвестиционной компания Clearlake Capital», — говорится в заявление.

«Челси» 28 мая объявил о подписании соглашения о продаже консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Напомним, что «Челси», который с 2003 года принадлежал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, 7 мая сообщил, что согласовал условия сделки на 5 миллиардов фунтов стерлингов.