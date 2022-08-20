О нас

В Чехии для болельщиков "Карабаха" выделено 627 билетов

В Чехии для болельщиков "Карабаха" выделено 627 билетов Для азербайджанских болельщиков в ответном матче "Карабаха" против "Виктории" в чешском городе Пльзень на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выделен сектор.
Футбол
20 августа 2022 г. 12:38
В Чехии для болельщиков Карабаха выделено 627 билетов

Для азербайджанских болельщиков в ответном матче "Карабаха" против "Виктории" в чешском городе Пльзень на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выделен сектор.

Как сообщил Report глава пресс-службы клуба Гюндуз Аббасзаде, для этого было выделено 627 билетов.

Билеты предназначены для секторов U12 и U13 "Dusan Arena" и стоят 25 евро.

Напомним, что в первом матче в Баку "Виктории" пришлось играть без болельщиков из-за того, что чешские болельщики не смогли приехать. "Карабах" с согласия чешского чемпиона выставил на продажу 2500 билетов, предназначенных для болельщиков гостевой команды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiyada "Qarabağ" azarkeşləri üçün 627 bilet ayrılıb

Экслюзивные новости

Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi