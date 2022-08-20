В Чехии для болельщиков "Карабаха" выделено 627 билетов

Для азербайджанских болельщиков в ответном матче "Карабаха" против "Виктории" в чешском городе Пльзень на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выделен сектор.

Для азербайджанских болельщиков в ответном матче "Карабаха" против "Виктории" в чешском городе Пльзень на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выделен сектор.

Как сообщил Report глава пресс-службы клуба Гюндуз Аббасзаде, для этого было выделено 627 билетов.

Билеты предназначены для секторов U12 и U13 "Dusan Arena" и стоят 25 евро.

Напомним, что в первом матче в Баку "Виктории" пришлось играть без болельщиков из-за того, что чешские болельщики не смогли приехать. "Карабах" с согласия чешского чемпиона выставил на продажу 2500 билетов, предназначенных для болельщиков гостевой команды.