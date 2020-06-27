​В Бундеслиге прошли матчи заключительного тура

"Лейпциг" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха заняли соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу и завоевали право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в субботу прошли матчи заключительного тура Бундеслиги.

"Лейпциг" в гостях обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1 и занял в таблице третье место, набрав 66 очков, "Боруссия" с 65 очками финишировала четвертой, на своем поле обыграв в 34-м туре "Герту" - 2:1. Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария", обыгравшая в последнем туре "Вольсбург" (4:0) и набравшая 82 очка. Второй финишировала "Боруссия" из Дортмунда, в последнем туре команда проиграла "Хоффенхайму" со счетом 0:4 и набрала в итоге 69 очков.

"Байер", в последнем туре обыгравший "Майнц" (1:0), и "Хоффенхайм" заняли пятое и шестое места и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы, "Вольфсбург", который финишировал седьмым, будет играть в квалификации второго по значимости еврокубка.

Из первой бундеслиги во вторую напрямую вылетели "Падерборн", занявший 18-е место с 20 очками, и финишировавшая 17-й "Фортуна" (30 очков). "Вердер", ставший 16-м (31), сыграет в стыковых матчах с третьей командой второй бундеслиги за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, записавший на свой счет 34 гола, у его ближайшего преследователя, Тимо Вернера из "Лейпцига", 28 забитых мячей. Немецкий форвард, который провел свой последний матч в составе "Лейпцига", стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив в субботу 95-й гол, со следующего сезона он будет выступать за лондонский "Челси". Нападающий "Баварии" Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги по количеству результативных передач (21), побив достижение Кевина Де Брёйне сезона-2014/15.