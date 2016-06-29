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    В Бундеслиге Германии состоялась жеребьевка нового сезона

    Сезон стартует 28 августа

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Бундеслиге Германии состоялась жеребьевка сезона 2016/2017.

    Как сообщает Report, игры первого тура нового сезона пройдут 26-28 августа. 

    Матч открытия чемпионата состоится между чемпионом "Баварией" и клубом "Вердер". Игры второго тура состоятся 10 сентября. 

    Последнюю игру 2016 года в Бундеслиге команды проведут 21 декабря, а 22 января 2017 года будет дан старт борьбе. 

    Игры последнего тура сезона пройдут 20 мая. 

    Отметим, что новичками нового сезона в Бундеслиге будут "Дарнштадт" и "Лейпциг". 

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