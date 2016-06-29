В Бундеслиге Германии состоялась жеребьевка нового сезона

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Бундеслиге Германии состоялась жеребьевка сезона 2016/2017.

Как сообщает Report, игры первого тура нового сезона пройдут 26-28 августа.

Матч открытия чемпионата состоится между чемпионом "Баварией" и клубом "Вердер". Игры второго тура состоятся 10 сентября.

Последнюю игру 2016 года в Бундеслиге команды проведут 21 декабря, а 22 января 2017 года будет дан старт борьбе.

Игры последнего тура сезона пройдут 20 мая.

Отметим, что новичками нового сезона в Бундеслиге будут "Дарнштадт" и "Лейпциг".